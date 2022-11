Ferito a colpi di pistola a Brusciano: 40enne gambizzato in ospedale. Sul caso sono immediatamente partite le indagini dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica e la matrice dell’agguato che potrebbe configurarsi nel controllo del territorio da parte di gruppi criminali.

Brusciano, 40enne gambizzato nel complesso “219”: indagini in corso

Il 40enne si trovava nel complesso delle case popolari “219” a Brusciano quando è stato colpito. Contro di lui sono stati sparati almeno sei colpi: tre di questi lo hanno raggiunto alla gamba destra. La vittima è stata portata nell’ospedale di Nola dove si trova in osservazione, cosciente e non in pericolo di vita.