Convegno all’Ospedale di Nocera Inferiore: ”La donazione di sangue… come bene prezioso… quale salva vita”

Il 12 novembre 2022, dalle ore 9.00 alle 12.00, nella sala Colella dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, si terrà il convegno dal titolo: ”La donazione di sangue… come bene prezioso… quale salva vita”. L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Nocera Inferiore, è organizzata grazie alla sinergia tra l’ASL SA 1 e l’Associazione di volontariato Nasi Rossi Clown Therapy.

Dal 14 giugno del 2004 viene festeggiata la Giornata mondiale del donatore di sangue (World Blood Donor Day – WHO) proclamata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La data è stata scelta in quanto giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni, nel 1900, e da allora la ricerca e la sperimentazione ha fatto progressi incredibili, ma la carenza di sangue, acuitasi negli ultimi anni e soprattutto la carenza di donatori, oltre ad una imperfetta comunicazione, sta mettendo in difficoltà molte strutture sanitarie, soprattutto quelle oncoematologiche che da anni svolgono un ruolo primario nella cura dei pazienti attraverso le donazioni di sangue.

Donare sangue è un atto di grandissima generosità verso il prossimo, in virtù del quale è necessario sensibilizzare costantemente la popolazione affinché ne prenda sempre più coscienza.

Questi i temi che saranno al centro del confronto tra medici, pazienti e rappresentanti del terzo settore.

L’ASL Salerno, con l’Ospedale Umberto 1 di Nocera Inferiore, è da anni, una delle eccellenze in campo nazionale e non solo, per cui oggi la struttura ed i suoi dirigenti sono in prima fila per ribadire la necessità di coinvolgere molte più persone, affinché un bene prezioso come il sangue continui a “scorrere” dalle vene… alle vene. Partner di eccezione per questa giornata di sensibilizzazione sarà la squadra di Basket Givova Scafati con il contributo incondizionato dell’azienda Givova.

Il programma della giornata si aprirà con i saluti di Maurizio D’Ambrosio – Direttore Sanitario DEA I Livello Nocera-Pagani-Scafati; a seguire Gaetano Memoli – Direttore Amministrativo DEA I Livello Nocera-Pagani-Scafati e infine di Paolo Di Maio – Sindaco del Comune di Nocera Inferiore

Sono previsti gli interventi di Francesca Colombo – Presidente dell’Associazione Nasi Rossi Clown Therapy, e di numerosi relatori come Virginia Tagliamonti – Referente unità di raccolta sangue P.O. Martiri Villa Malta di Sarno; Rosanna Di Concilio – Responsabile pediatria e oncoematologia pediatrica P.O. Umberto I di Nocera Inferiore; Carmine Oricchio – Direttore UOC immunoematologia e medicina trasfusionale P.O. Umberto I di Nocera Inferiore. A coordinare gli interventi il giornalista Antonio Di Giovanni.

Ai partecipanti dell’evento e alle persone disponibili, è data opportunità di donare sangue al centro trasfusionale dell’Ospedale.