La Vesuvio Oplonti Volley vola al secondo posto in classifica

La Vesuvio Oplonti Volley fa ancora bottino pieno in trasferta e vola al secondo posto in classifica.

Arriva ancora una vittoria, ancora in trasferta, ancora tre punti. La Vesuvio Oplonti Volley sorprende tutti in questo inizio di campionato, il primo in serie B dove con quattro successi su 5 partite (unica sconfitta al tie-break) vola al secondo posto in classifica.

Contro la Volley Group Roma le ragazze vesuviane cedono il primo parziale (25-16) sorprese forse dall’aggressività delle laziali, ma ben presto sotto le direttive di coach Della Volpe raddrizzano il tiro e mettono in campo quanto preparato in settimana; secondo parziale che si chiude 15-25 riportando il match in parità. Nel terzo set, capitan Drozina e compagne spingono sull’acceleratore mettendo il set in “discesa”; dopo aver preso un buon vantaggio, si sfrutta al meglio il cambio palla per chiudere 19-25.

Quarto set con le giovani avversarie, spinte da un rumoroso pubblico di casa, che non mollano mai la presa; la Vesuvio Oplonti Volley cerca più volte la fuga con tutta la squadra che va a punto, ma l’equilibrio la fa da padrone. Si lotta colpo su colpo fino al punto finale che sancisce la vittoria per 21-25.

Altri tre punti per la compagine vesuviana, che dopo 5 partite registra 13 punti in classifica e secondo posto solitario.

Prossimo appuntamento Sabato 12 alle ore 17.45 nell’arena di casa contro Volleyro Casal De’ Pazzi, squadra pluri scudettata a livello giovanile. Un nuovo match ad alta intensità, un nuovo avversario ma stessa passione.