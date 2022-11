E finalmente è arrivato un giorno follemente atteso da tutta la tifoseria del Napoli, che ormai aspettava da un pezzo di conoscere il nome della sua avversaria agli ottavi di finale di Champions League: è il giorno dei sorteggi.

La sorte ha riservato ai partenopei un riscontro sicuramente positivo rispetto a quanto si pensava: per tutti sembrava scontato un accoppiamento contro il PSG, mentre l’urna di Nyon si è addolcita nei confronti del Napoli (ormai abituato a scontri di ferro agli ottavi). Si giocherà contro l’Eintracht Francoforte, andata in Germania, ritorno a Napoli.

Una partita certamente difficile per la formazione di Spalletti, ovviamente si parla della squadra campione in carica dell’Europa League, fatto sta che per il momento il Napoli può tranquillamente giocarsi una partita contro la compagine tedesca. C’è però da dire che fra quattro mesi tutto potrebbe essere diverso.

Eintracht che in campionato sta lottando per uno dei primi quattro posti: al momento la formazione allenata da Glasner si trova al quinto posto, a sole cinque lunghezze di distanza dal Bayern primo.

Una squadra ricca di giovani talenti accomunati a giocatori di grande esperienza, vedi Gotze e Trapp insieme ai vari N’Dicka, Kamada, Alario, Borrè, Onguene, Sow, l’italiano Pellegrini e Kolo Muani, tutti in rampa di lancio.

Sorteggio fortunato anche per le altre due italiane, specialmente l’Inter, che affronterà il Porto. E’ andata leggermente peggio al Milan, che si troverà di fronte il Tottenham, ma allo stesso tempo evita squadre molto più blasonate del calibro di Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid.

Intanto domani il Napoli è atteso dal penultimo impegno in campionato per questo 2022 contro l’Empoli.

Giuseppe Garofalo