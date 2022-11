Quattro corse da Sorrento a Napoli ed altrettante sulla tratta da Napoli a Sorrento, che saranno attive da domani e fino al 31 dicembre prossimo, per venire incontro alle esigenze di pendolari per studio e per lavoro.

E’ quanto prevede il provvedimento con il quale la Regione Campania ha autorizzato le compagnie di navigazione Alilauro e Navigazione libera del Golfo a rimodulare il servizio di trasporto via mare, tra la penisola sorrentina e il capoluogo campano.

Accogliendo, quindi, le istanze del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che nelle scorse settimane aveva sollevato la questione, sottolineando gli enormi disagi per i cittadini che la soppressione delle corse avrebbe causato.

Il nuovo orario prevede partenze da Marina Piccola a Molo Beverello alle ore 7.45, 10.00, 14.00 e 16.25 mentre, sulla tratta inversa, alle 9.00, 11.00, 15.05 e 18.00.

“Il buon senso e lo spirito di collaborazione hanno prevalso, a tutto vantaggio dei tantissimi pendolari che ogni giorno utilizzano gli aliscafi per raggiungere il posto di lavoro o di studio – commenta il sindaco Coppola – Un grazie ai vertici delle compagnie di navigazione, che hanno mostrato una grande disponibilità a venire incontro alle nostre richieste, e alla celerità della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania ad adottare il provvedimento. Ci auguriamo che anche dopo il periodo sperimentale, sarà possibile proseguire nell’erogazione di un servizio fondamentale per l’utenza locale”.