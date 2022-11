Volley Napoli alla guida della classifica di Serie C

Terza giornata di campionato e terza vittoria per il Volley Napoli che si pone alla guida della classifica di Serie C femminile a punteggio pieno e al pari di Intec Service SG Volley. Un altro 0-3 secco contro Power Tech Monti Lattari che dà fiducia alla squadra guidata da mister Alessandro Maione per l’obiettivo ambizioso imposto a inizio anno.

«Abbiamo iniziato la partita nel migliore dei modi, imponendo il nostro gioco nei primi due set. – queste le parole dell’allenatore al termine del match. – Ho dato fiducia a chi ha avuto meno spazio nelle prime partite, ma il ritmo gara non era molto alto e questo ci ha portato a calare nel terzo set. Abbiamo avuto qualche difficoltà in più, complice anche la crescita in difesa e in battuta delle avversarie. Con l’ingresso in campo di Giovanna Topa e Angelica De Santis siamo riusciti a dare uno scossone alla partita e a portare a casa il risultato».

Da sottolineare nel match di sabato l’ottima prestazione dell’opposto Martina Ardito, che si è detta molto contenta del risultato della sfida. «Tutte abbiamo giocato una buona partita: sono abbastanza soddisfatta della mia prestazione, anche se credo che si possa sempre migliorare qualcosa. Le prossime due partite contro Molinari e Volley World saranno fondamentali per definire la nostra posizione in classifica».

Di seguito i risultati delle altre gare di giornata:

LU.VO. Barattoli Arzano ASD – Volley World Napoli 3-2,

Todis Volley – ASD Polisportiva Paestum 1-3,

Molinari Napoli – Partenope Volley 3-0,

Intec Service SG Volley – GLS Salerno Guiscards 3-0.

Il prossimo appuntamento in calendario per le azzurre è sabato 12 novembre alle ore 18:00 in casa contro Molinari Volley.