L’alimentazione sana rappresenta la base per il nostro benessere, il segreto per un perfetto equilibrio che consente di migliorare le nostre prestazioni nel corso della giornata e fornire all’organismo i nutrienti di cui necessita. Ogni persona da questo punto di vista è diversa e ha esigenze alimentari differenti, fattore che impedisce l’esistenza di regole universalmente valide. Al tempo stesso è possibile permettere al corpo di restare sano seguendo una serie di consigli e regole in grado di aiutarlo a conseguire questo risultato. Vediamo alcune indicazioni fornite sul blog di salute www.benessere.guru/.

Il mutamento in atto in Italia

Per capire l’importanza di un’alimentazione sana occorre partire da un dato di fatto: l’Italia, un tempo denutrita, è oggi un Paese in sovrappeso. Il 60% dei nostri connazionali vanta chili in eccesso, con un 21% di obesi. Obesità che, del resto, è triplicata in Europa nel corso degli ultimi due decenni, come segnalato dall’OMS.

Si tratta di dati estremamente preoccupanti ricordati in una pubblicazione, “Linee guida per una sana alimentazione” edita a cura del CREA, sotto l’egida del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Bilanciare il peso

Il primo accorgimento per capire se si sta utilizzando un’alimentazione sana è rappresentata dal controllo del peso. Un monitoraggio il quale andrebbe condotto mensilmente, per capire se resta costante o è sottoposto a variazioni. Nel caso in cui si registri un importante aumento o calo del peso, sarebbe consigliabile recarsi dal proprio medico al fine di valutare le condizioni cliniche, avere consigli e valutare l’opportunità di accertamenti diagnostici. In caso di aumento di peso la prima mossa da prendere in considerazione è comunque quella di iniziare a muoversi di più, ad esempio usando le scale al posto dell’ascensore, fare passeggiate a passo veloce o svolgere piccoli lavori all’interno della propria abitazione.

Bilanciare l’alimentazione

Oltre ad aumentare il movimento, occorre però iniziare a pensare ad una alimentazione più corretta. In particolare, in caso di sovrappeso occorre ridurre le entrate energetiche e per farlo si può puntare da un lato a mangiare quantità minori di cibo e dall’altro a preferire alimenti a basso contenuto di calorie, soprattutto frutta e verdura. Inoltre si deve distribuire l’alimentazione lungo la giornata, partendo da una colazione in grado di fornire carburante all’organismo. Infine, nel caso si decida di dimagrire bisogna porsi come obiettivo la riduzione della massa grassa.

Attenzione alle diete fai da te

Quando i chili iniziano ad essere troppi, la prima tentazione di molti degli interessati consiste nel rivolgere la propria attenzione ad una dieta. Troppo spesso, però, ci si affida alle cosiddette diete fai da te, condotte con criteri eccessivi e tali da rivelarsi alla fine un pericolo. Se proprio si intendesse mutare la propria alimentazione in senso restrittivo, si dovrebbe avere il buon senso di non squilibrare troppo l’apporto dei nutrienti, ad esempio adottando diete monocibo oppure incentrate sulle proteine. Una buona soluzione può essere conseguita con piccoli accorgimenti, come la sostituzione di frutta essiccata ai dolci o l’adozione di succhi di frutta preparati e consumati all’istante, al posto dei prodotti da supermercato, troppo ricchi di zuccheri.