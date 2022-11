Incendio nella notte in una concessionaria a Boscoreale: in fiamme diversi furgoni e auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ed i militari della Sezione Radiomobile compagnia di Torre Annunziata insieme ai vigili del fuoco.

Boscoreale, incendio in una concessionaria: distrutti furgoni e auto

Il rogo è scoppiato intorno alle ore 3 circa per cause in corso di accertamento. L’incendio ha interessato la concessionaria di auto “Ametrano Cars” in via Cangiani. Le fiamme hanno distrutto 4 mezzi tra auto e furgoni prima di essere domato dai vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e la matrice dell’evento.