Gioco del Lotto: le cose da sapere sugli ambi ritardatari

Gli appassionati del Gioco del Lotto lo sanno ormai molto bene: non esiste un metodo o un trucco che consenta di aumentare le proprie probabilità di vincita. Parliamo infatti di un gioco numerico e in quanto tale è la fortuna ad avere un ruolo prioritario: per riuscire ad accaparrarsi un premio non bisogna fare altro che sperare di essere baciati dalla dea bendata. Nonostante ciò, molti di coloro che sono soliti compilare la schedina consultano le statistiche per trovare gli ambi ritardatari del Lotto da giocare . Si tratta di una possibilità come un’altra, che di certo non consente di aumentare le proprie chance di vincere ma consente almeno di scegliere quali numeri inserire nella prossima schedina. Si tratta in sostanza di trovare l’ispirazione: c’è chi la cerca nella Smorfia Napoletana e chi invece preferisce consultare le statistiche dei numeri ritardatari.

Numeri ritardatari: perché proprio gli ambi?

Ad essere particolarmente consultate dai giocatori del Lotto sono le statistiche sugli ambi ritardatari ed il motivo è piuttosto semplice. Sebbene non sia impossibile che si verifichi una vincita con una cinquina , si tratta di un evento sicuramente meno frequente rispetto a quella con un ambo. È in sostanza molto più probabile indovinare 2 numeri che azzeccarne addirittura 5 e su questo non ci sono certo dubbi. È per questo motivo che i giocatori preferiscono consultare le statistiche relative agli ambi ritardatari.

D’altronde, il meccanismo del Gioco del Lotto è del tutto simile a quello della Tombola e anche in questo gioco da tavolo è decisamente più semplice fare ambo piuttosto che cinquina.

Le varie tipologie di ambi ritardatari

Nel portale ufficiale del Gioco del Lotto, gli appassionati hanno la possibilità di consultare tutte le statistiche relative agli ambi ritardatari. È bene precisare però che ne esistono varie tipologie. Vediamole brevemente insieme.

# Ambi gemelli

Gli ambi gemelli non sono altro che le coppie formate da numeri con uguali cifre (11, 22, 33, 44, ecc.). Un esempio di ambo gemello dunque può essere 22 e 55, oppure 11 e 88.

# Ambi vertibili

Gli ambi vertibili sono invece formati da 2 numeri inversi (ad esempio 13-31, 17-71, 14-41, ecc.).

# Ambi simmetrici

Gli ambi simmetrici presenti nel Gioco del Lotto sono in tutto 45 e la loro particolarità è che sono formati da 2 numeri la cui somma dà sempre come risultato 91 (ad esempio 1-90, 3-88, 11-80, ecc.).

# Ambi complementari

Gli ambi complementari nel Gioco del Lotto sono in tutto 44 e sono composti da una coppia di numeri la cui somma dà sempre come risultato 90 (ad esempio 1-89, 3-87, 4-86, ecc.).

# Ambi a divisore comune

Gli ambi a divisore comune sono in tutto 45 nel Gioco del Lotto e la loro particolarità è che sono composti da 2 numeri che distano l’uno dall’altro 45 posizioni (ad esempio 1-46, 2-47, 45-90, ecc.).

# Ambi consecutivi

Gli ambi consecutivi sono le coppie che sono composte da numeri consecutivi tra di loro (ad esempio 1-2, 4-5, 18-19, 45-46, ecc.).

# Ambi con capogioco

Gli ambi con capogioco sono invece le 3 coppie di numeri che risultano maggiormente in ritardo su ogni Ruota del Lotto.