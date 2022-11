Luca Lucaroni per la tredicesima volta campione del mondo

E’un momento d’oro, in tutti i sensi, per il pattinaggio italiano, Luca Lucaroni è per la tredicesima volta campione del mondo. L’atleta della Federazione Italiana Sport Rotellistici vince insieme a Rebecca Tarlazzi la medaglia d’oro, per la categoria coppie artistico senior, ai World Skate Games 2022 di Buenos Aires.

La gara è stata emozionante, impeccabile e sostenuta a gran voce dal pubblico che ha riempito lo Youth Olympic Park.

“E’ stato un bel viaggio. Il finale che desideravo…ora sono pronto ad iniziare mia carriera da allenatore”, sono alcune delle parole con cui il fuoriclasse italiano, atleta di punta della FISR, 26 anni, conclude il suo ultimo mondiale in Argentina.

Il re del pattinaggio artistico su rotelle, alla sua ultima esibizione ha ricevuto la cittadinanza onoraria della capitale dello Stato argentino, che si è mostrata calorosa dimostrandogli tutto il suo affetto.

Il pluricampione del mondo, che ha annunciato il suo ritiro, è entrato quindi di diritto nelle leggende del pattinaggio, scrivendo, nel corso degli anni che si sono susseguiti, le pagine più belle e indimenticabili della storia di questo sport.

La gara di Lucaroni e Tarlazzi, podio pieno per l’Italia

All’interno del Parco Olimpico de la Juventud di Buenos Aires (anche Youth

Olympic Park), nella stessa giornata della coppia Lucaroni-Tarlazzi sono scese in pista le coppie danza e le coppie artistico sia per le categorie Junior che per quelle Senior. Il loro punteggio nello short program è stato di 91.67 punti con quasi 20 punti di distacco dai secondi classificati, mentre il loro long program ha confermato il risultato provvisorio: i due, al loro ultimo mondiale in coppia, hanno in definitiva ottenuto complessivamente un punteggio di 242.35, che li ha portati alla vittoria del mondiale di Buenos Aires.

Ma è anche l’Italia a fare il pieno di medaglie nella categoria coppie artistico senior, infatti Alice Esposito e Federico Rossi Micol hanno conquistato la medaglia d’argento con 199.97 punti (short program a 73.26 punti), mentre Micol Mills e Tommaso Cortini raccolgono il bronzo per il terzo posto della classifica totalizzando 154.13 punti (short program a 52.81 punti).

L’Italia organizzerà i World Skate Games 2024

Nel frattempo ricordiamo che il 30 ottobre, a Buenos Aires, è stata assegnata alla nostro Paese l’organizzazione della prossima edizione dei World Skate Games 2024.

La decisione di affidare alla Federazione Italiana Sport Rotellistici e a Sport e Salute S.p.A. la gestione dei mondiali 2024 è stata presa nel corso del Congresso della Federazione internazionale World Skate.

Verrà portato quindi in Italia il più grande evento internazionale per gli sport rotellistici, sarà un’ottima opportunità per l’immagine nazionale, oltreché per l’indotto economico.

“Per l’edizione dei World Skate Games Italia 2024 – ha dichiarato il presidente FISR Sabatino Aracu – prevediamo almeno 80 paesi partecipanti dai cinque continenti, più di 6.000 atleti, 150 titoli mondiali in tutte le nostre dodici discipline. Stiamo già pensando alle piazze che ospiteranno gli oltre 600 eventi dei nostri sport urban, giovani e sostenibili, tra le quali Roma, Firenze, L’Aquila. L’Italia è abituata ad organizzare grossi eventi e sono sicuro che per i WSG sapremo fare squadra e rendere ancora più interessante il calendario delle grandi manifestazioni sportive che il nostro paese ospiterà nei prossimi anni!”.

Il podio italiano ai World Skate Games 2022