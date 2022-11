Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in un locale commerciale di corso Arnaldo Lucci per la segnalazione di una lite.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno controllato due persone trovandone una in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 0,4 grammi ed hanno accertato, altresì, che l’altra, poco prima, le aveva ceduto la sostanza stupefacente.

Un 43enne egiziano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.