Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in un negozio di abbigliamento di via Toledo per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo era stato fermato da un addetto all’accoglienza in quanto, poco prima, aveva fatto scattare l’allarme nell’uscire dall’attività commerciale occultando un capo d’abbigliamento a cui aveva asportato la placca antitaccheggio.

Un 23enne napoletano è stato denunciato per furto aggravato mentre la merce, del valore di circa 35 euro, è stata riconsegnata al responsabile dell’esercizio commerciale.