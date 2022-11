Correlazione tra Covid e patologie cardiovascolari: presentato un poster all’American Heart Association di Chicago. Lo studio Lincoln ha come titolo “L-Arginine and Vitamin C Improve Symptoms of Long-Covid: the Lincoln survey”. Ha dimostrato l’efficacia della terapia a base di L-Arginina e Vitamina C liposomiale nel migliorare i sintomi del long Covid.

Data la sua rilevanza, l’abstract del Lincoln è stato presentato in forma di poster all’American Heart Association (Aha), Chicago, dal 5 al 7 novembre 2022, nella sessione dedicata al Covid 19 “Breaking the surface: Insights into the relationship of Covid illness and cardiovascular disease”. Ovvero nella sessione che guardando ‘’oltre’’ la superficie, valuta nuove proposte scientifiche nella gestione delle problematiche cardiovascolari legate al Covid.

Correlazione tra Covid e patologie cardiovascolari: presentato un poster all’American Heart Association di Chicago

È ormai confermato dalle comunità scientifiche e dalle più accreditate testate scientifiche che la disfunzione endoteliale e lo stress ossidativo svolgono ruoli cruciali nella fisiopatologia del Covid-19 e del long-Covid. Lo studio, condotto su 1.390 pazienti – tra i più ampi su scala nazionale – ha dimostrato che dopo un trattamento di trenta giorni con L-arginina + vitamina C liposomiale, c’è un miglioramento significativo della sintomatologia dell’astenia e del senso di affanno, così come la percezione soggettiva della tolleranza allo sforzo.

La base dei protocolli salvavita utilizzati dagli operatori sanitari

Data la sua rilevanza, l’abstract dello studio è stato recentemente pubblicato sulla testata scientifica di riferimento dell’Aha, Circulation, testata d’elezione per la cardiologia, con un impact factor di 39,918. L’Organizzazione statunitense Aha non a scopo di lucro che si occupa di ridurre le morti causate da problemi cardiaci e ictus. Fondata nel 1915 a Dallas, Texas.

Pubblica le Linee guida scientifiche per la rianimazione cardiopolmonare (Rcp) e il trattamento delle emergenze cardiovascolari (Ecc). Alla base dei protocolli salvavita degli operatori sanitari, dalle aziende e dagli ospedali degli Usa e di tutto il mondo. È in partnership con organizzazioni leader del settore cardiaco e della sanità di tutto il mondo per radunare e rivedere le conoscenze scientifiche.