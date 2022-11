E’ un 21enne campano la vittima della fuga di monossido di carbonio avvenuta a Segrate, in provincia di Milano. Un altro 24enne, pure lui campano, è stato invece trasportato in gravi condizioni in ospedale. Le autorità non hanno ancora reso nota l’identità delle vittime. I due sono stati soccorsi nella struttura in via Carducci 7 attorno alle 12.25. L’appartamento si trova al piano terra del residence, ed era occupato dal ragazzo di 24 anni da ottobre, grazie a una convenzione con l’azienda per cui era in stage dopo essersi trasferito a Milano dalla Campania.

Fuga di monossido di carbonio, muore un 21enne. Grave un 24enne

E dalla Campania è arrivato a trovarlo 6 giorni fa la vittima di 21 anni. Preoccupati perché non riuscivano a contattarli da ieri, i loro genitori hanno avvisato alcuni amici. Che sono andati al residence e hanno poi dato subito l’allarme. Resta ancora da accertare da dove sia partita la fuga di monossido e al momento sono due le ipotesi: o dalla caldaia o dalla cucina del residence adiacente al loro appartamento.

Al vaglio le responsabilità dei titolari del residence

La Procura di Milano ha disposto il sequestro del locale caldaia dal quale sarebbe partita, stando ai primi accertamenti, la fuga di monossido di carbonio. Dopo che avrà ricevuto i primi atti da vigili del fuoco e carabinieri, che stanno indagando, il pm di turno Luigi Luzi, oltre a disporre l’autopsia, aprirà un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. Anche un’eventuale consulenza, che potrebbe essere disposta sempre dalla Procura, servirà ad accertare nel dettaglio se la causa delle esalazioni di monossido sia stata un guasto alla caldaia, come si ipotizza al momento.

Con gli accertamenti nell’indagine saranno valutate le eventuali responsabilità dei titolari del residence e dei responsabili della sicurezza della struttura. E con iscrizioni, anche a garanzia, per tutte le analisi che serviranno.