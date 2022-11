Canoa: il Trofeo dei due Golfi a Castellammare di Stabia. Domenica 6 novembre si è svolta la quarta ed ultima tappa del Trofeo dei due Golfi, Kayak da mare, Surfski e Paracanoa. L’ultima competizione del Trofeo è stata denominata “Gara Città delle Acque” ed ha visto l’impegno nell’eccellente organizzazione da parte della Lega Navale Italiana (sezione di Castellammare di Stabia).

I partecipanti, una sessantina di atleti, si sono misurati nelle acque poste antistanti al lungomare stabiese e lungo lo specchio di mare in direzione di Vico Equense. I canoisti, grandi e piccoli, si sono sfidati a colpi di pagaia, riscaldati dal sole e circondati non solo dalle coste, ma anche dal Vesuvio, imperante sul tracciato di gara.

Due i percorsi disegnati: 2 Km che hanno eseguito gli Esordienti e gli Under 14 (percorso A); 6 Km che hanno eseguito tutte le altre categorie in gara (percorso B).

Tre medaglie d’oro per la Lega Navale a Castellammare, terzo posto assoluto al Trofeo

Il gruppo canoistico della Città delle Acque, guidato dal tecnico Orazio Manzo, ha dimostrato ancora una volta di essere, allo stesso tempo, altamente competitivo in singolo, quanto compatto nel portare avanti gli obiettivi della squadra. Sono tre infatti le medaglie d’oro conquistate dagli stabiesi, a queste si aggiungono due medaglie d’argento, una medaglia di bronzo ed una medaglia di “cartone”.

Due sono invece gli atleti del Kayak da mare che si posizionano sul podio finale “assoluto”: Orazio Manzo al primo posto nella categoria Master 2 e Giuseppe “Giuppy” Cotticelli al terzo posto nella categoria Paracanoa KL2 Senior. Degno di nota è il sesto posto assoluto di Luca Frino (Under 18), anche perché i canoisti che concorrono alla classifica finale assoluta di questa competizione sono appunto soltanto sei.

La società stabiese ha quindi ottenuto il terzo posto assoluto su ben dieci società iscritte.

Punteggio e premiazioni

Sono stati presi in considerazione i tre migliori risultati sulle quattro prove (il 29 maggio ad Agropoli, il 9 ottobre presso il C.N. Marina di Alimuri a Meta di Sorrento, il 30 ottobre presso il Circolo Ilva di Bagnoli, infine il 6 novembre presso la Lega Navale Italiana a Castellammare di Stabia), scartando la peggiore, in base al punteggio ottenuto si è poi stilata la classifica. Le premiazioni, che si sono svolte a fine giornata, si sono diversificate quindi in due tipologie: una riservata appunto alla quarta tappa, mentre l'altra è stata destinata all'assegnazione dei trofei messi in palio e banditi all'interno del regolamento del Trofeo dei due Golfi.

I risultati degli atleti della Lega Navale Italiana in gara nella quarta tappa del Trofeo dei due Golfi, per il Kayak da mare:

Ippolito Domenico, 3° classificato nella categoria Esordienti sul percorso da 2000 metri; Ippolito Anita come 2° classificata e Vuono Chiara come 4° classificata nella categoria Under 14 sul percorso da 2000 metri; Frino Luca, 2° classificato nella categoria Under 18 sul percorso da 6000 metri; Ardia Vincenzo, 1° classificato nella categoria Senior sul percorso da 6000 metri; Cotticelli Giuseppe, 1° classificato nella categoria Paracanoa KL2 Senior sul percorso da 6000 metri; Manzo Orazio, 1° classificato nella categoria Master 2 sul percorso da 6000 metri.

Le parole del tecnico Orazio Manzo

“Mi devo complimentare con tutti gli atleti che hanno partecipato al trofeo due golfi, in maniera particolare con i presenti di questa ultima tappa: Domenico e Anita Ippolito, Chiara Vuono, Luca Frino, Vincenzo Ardia e Giuseppe ‘Giuppy’ Cotticelli. Dalle loro prestazioni agonistiche nel corso delle quattro tappe, ho notato evidenti e progressivi miglioramenti, sia sotto il punto di vista tecnico che di risultato”.

“Mi ritengo fortunato ad allenare questo gruppo che dimostra non solo attaccamento ai colori sociali, ma spirito di aggregazione e di squadra. Adesso ci concentriamo per l’ultima gara di campionato regionale, in programma domenica 13 novembre, dopodiché si riprenderà tranquillamente la preparazione invernale per la stagione agonistica 2023”, conclude così il tecnico della Lega Navale Italiana.