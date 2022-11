Interventi di riforestazione delle aree del Monte Faito di proprietà della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania percorse da incendi nell’estate 2017. Un importante impegno finanziario e tecnico dell’amministrazione in campo ambientale annunciato dal vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Cirillo, intervenuto a Striano alla kermesse per il decennale di attività del quotidiano on line “Il Fatto Vesuviano”.

Monte Faito, al via la riforestazione dopo gli incendi: procedura da 1 milione e mezzo di euro

Con propria deliberazione, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi ha approvato gli elaborati progettuali di un accordo quadro per gli interventi di forestazione delle aree del Monte Faito di proprietà della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania. La procedura, del valore di 1.504.999,91 euro, è finanziata con fondi Pnrr.

L’area oggetto di intervento è rappresentata da terreni, in proprietà indivisa, della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania ubicate sul Monte Faito nel territorio comunale di Vico Equense A seguito degli incendi avvenuti nell’agosto 2017 diverse aree sul rilievo montuoso sono state devastate. Tale circostanza ha creato i presupposti, venuti meno alberi e arbusti, per il verificarsi di numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico consistenti prevalentemente con il distacco di detriti rocciosi che, rovinando verso valle, hanno creato seri problemi alla circolazione veicolare, in particolare sulla ex SS269 del Monte Faito.

L’intervento di forestazione per l’ecosistema

L’intervento di forestazione, oltre a migliorare e ripristinare l’ecosistema attualmente in crisi, avrà come conseguenza diretta un migliore deflusso dell’acqua piovana e la stabilizzazione dei versanti. Più dettagliatamente, di seguito, in elenco, le principali tipologie di lavorazioni che costituiranno oggetto dell’appalto: – Sistemazione idraulico-forestale e lavorazione localizzata del terreno mediante segmenti di gradoni – Messa a dimora del materiale vivaistico (in contenitore – fitocella) – Cure colturali e gestione del soprassuolo – Direzioni tecnica cantiere forestale e sicurezza sul lavoro -Cure tecnico-forestali nel medio-lungo periodo (monitoraggio).