Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Porzio sono stati avvicinati da una pattuglia della vigilanza privata del Centro Direzionale che aveva fermato, dopo una colluttazione, un uomo che si era introdotto in un bar dell’isola G8 per tentare un furto.

I poliziotti lo hanno identificato per un 27enne ucraino con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per tentato furto aggravato e lesioni personali.