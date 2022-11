Gli studenti del liceo ‘De’ Liguori’ di Acerra, hanno organizzato per sabato prossimo una marcia anticamorra nell’anniversario della nascita del movimento studentesco che, 40 anni fa, portò migliaia di persone per le strade di Ottaviano, roccaforte, all’epoca, del defunto boss Raffaele Cutolo.

Nel 1982, a capo dei ragazzi che sfilarono per le strade vesuviane, c’era don Antonio Riboldi, e sabato gli studenti, che hanno raccolto il testimone dai protagonisti di allora, consegneranno al vescovo Antonio Di Donna un nuovo appello contro la camorra che, dicono “sfrutta le debolezze del popolo in difficoltà”. “Facciamo appello a tutti gli studenti della città – hanno spiegato i ragazzi – ad unirsi alla marcia per far capire che non si può nulla contro un popolo pensante che non si vuol far comandare”.

Alla marcia è stato invitato anche il prefetto di Napoli