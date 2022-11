Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, i carabinieri della Stazione di San Pietro a Patierno, personale della Polizia Locale e personale dei Vigili del Fuoco, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere San Pietro a Patierno ed in particolare in via dei Reggiolari.

Nel corso dell’attività sono state identificate 47 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllati 51 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e per guida con patente scaduta ed è stata ritirata una patente di guida.

Inoltre, sono stati rimossi 21 veicoli poiché trovati in stato di abbandono e numerosi paletti abusivamente installati.

Infine, sono state rinvenute due autovetture provento di furto che sono state restituite ai proprietari.