Muore un parente del boss, niente mercato rionale a Castellammare di Stabia

Al rione “Savorito” di Castellammare di Stabia muore un parente del ras e il mercato rionale salta. E’ accaduto ieri mattina, quando nel quartiere si è diffusa la notizia della morte (per cause naturali) di un cognato del boss dell’organizzazione criminale che gestisce la più grande piazza di spaccio della città.

Sulla vicenda sono state informate le forze dell’ordine, chiamate adesso a fare luce su quanto accaduto. L’obiettivo è infatti quello di verificare se lo stop al mercatino sia stato un atto di rispetto degli ambulanti, nei confronti del lutto, oppure se sia stato in qualche modo imposto dai guaglioni del clan. Entrambe le ipotesi sono tuttora al vaglio degli inquirenti, che in queste ore stanno cercando di capire bene cosa sia realmente accaduto.

Il mercato si svolge in via San Giovanni Bosco, nel cuore del rione Savorito

Fatto sta che tra i residenti è stata grande la sorpresa, nel vedere ieri mattina il mercato rionale a lutto. Anche sui social in molti si sono chiesti il motivo dell’assenza di molte bancarelle. Un mercato che si svolge in via San Giovanni Bosco, nel cuore del rione Savorito, una delle zone definire maggiormente a rischio criminalità da parte degli inquirenti.