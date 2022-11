Città della Scienza aderisce alla quarta edizione del progetto nazionale “Avventura tra le pagine, Leggiamo al museo” un programma che prevede eventi diffusi di letture in musei e spazi culturali in tutt’Italia.

Oltre ai vari laboratori in programma per tutto il fine settimana, domenica 13 alle ore 12.00 sarà presente l’autrice ROSA TIZIANA BRUNO, con una lettura animata, interattiva, per bambini da 7 a 10 anni. L’attività trarrà ispirazione dal suo ultimo libro, “L’albero delle sorprese”, candidato al premio Strega per bambini e ragazzi di quest’anno.

E ancora, sia sabato che domenica, storie e aneddoti sugli scienziati, spettacoli al Planetario, anche live, visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre Insetti & Co. e 7 Passi nella sostenibilità.