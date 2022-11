Hub ferroviario di Pompei, pubblicato il maxi-appalto internazionale da 24 milioni di euro. Scadrà a mezzogiorno in punto del prossimo 20 dicembre il termine per la presentazione delle offerte. Lo ha reso noto Rfi Spa di Rete Ferroviaria Italiana, ovvero la holding concessionaria dei lavori e appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato.

Pompei, hub ferroviario: pubblicato il maxi-appalto internazionale da 24 milioni di euro

La Direzione Acquisti della società per azioni ha così dato il via libera alla procedura per l’affidamento della “progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto” dell’ancora oggi contestato progetto per la costruzione del nuovo “Hub di interscambio ferroviario tra la linea Rfi Napoli – Salerno (storica) e la Circumvesuviana Napoli – Sorrento”.

Un piano – approvato il 20 dicembre 2021 dal Governo – che in sintesi ha il vero scopo di collegare il Parco Archeologico di Pompei alla rete ferroviaria nazionale “così da raggiungere gli Scavi dell’antica città direttamente in treno anche da fuori regione e anche con i treni del Gruppo Fs” così come puntualizzato in un comunicato ufficiale firmato da Fs.

52 espropri per circa 90 tra immobili di proprietà privata e vecchie aziende

Il progetto Hub, tuttavia, prevede anche una procedura da 52 espropri per circa 90 tra immobili di proprietà privata e vecchie aziende di servizi per turisti con sede lungo la storica via Plinio. E’ anche per questo motivo che numerosi imprenditori cittadini continuano a osteggiare il progetto che prevede, tra le altre cose, la chiusura parziale al traffico proprio di via Plinio.

Polemiche divenute, com’è ovvio, anche politiche. L’opposizione, guidata in consiglio comunale dall’avvocato Domenico Di Casola, aveva già annunciato l’invio di un esposto sul caso alla Procura regionale della Corte dei Conti. Lo stesso sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, aveva inizialmente definito il milionario progetto Hub come “non in linea con gli interessi della nostra città“. Salvo poi, evidentemente, ricredersi.

La rimodulazione della proposta Hub

Prima della pubblicazione del bando, il sindaco aveva inoltre “autorizzato” la sua amministrazione a spendere la cifra di 34mila euro per pagare una società estera specializzata in progettazione e architettura, la Jordi Bellmunt Agata Buscemi Arquitectes , con sede in Spagna, alla Avenida Diagonal di Barcellona.

I professionisti iberici avrebbero dovuto presentare al ministero dei Trasporti “una rimodulazione della proposta Hub che, a partire dalle previsioni di trasformazione del nuovo nodo di interscambio ferroviario” analizzasse in una visione globale gli aspetti di trasformazione vincolati al sito archeologico di Pompei.

Dagli architetti spagnoli, già in parte pagati con oltre settemila euro dal Comune, pure l’opposizione attendeva uno stravolgimento del progetto. “E invece – hanno già denunciato dalla minoranza – la proposta pervenuta al ministero ha apportato soltanto delle minime modifiche“. Ma c’è dell’altro.

“Non sono pervenute comunicazioni di motivato dissenso”

Il decreto finale sul progetto – siglato a dicembre scorso dal direttore generale del ministero per le Infrastrutture – a pagina 6 recita testualmente: “Entro la data del 22 novembre 2021, fissato quale termine per acquisire le determinazioni degli Enti interessati dal procedimento, non sono pervenute comunicazioni di motivato dissenso, né è stata notificata alcuna formale opposizione sull’intervento proposto”.

Una considerazione ufficiale, quest’ultima, che ha così mandato su tutte le furie l’opposizione. L’amministrazione comunale, dal canto suo, ha in tal modo risposto alle denunce della minoranza: “Il mancato riferimento, nel decreto del ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili (numero 20860721 ndr), riguarda valutazioni di esclusiva competenza del ministero”. La battaglia sul nuovo Hub prosegue. A protestare sono soprattutto le storiche e famose aziende di via Plinio.

Salvatore Piro