Scontro classifica: Volley Napoli contro la Molinari. Tutto pronto per domani in campo alle 18:00. L’incontro è complesso e decisivo in questa prima parte di campionato. Le due squadre, infatti, sono separate da un solo punto e l’esito finale di questa sfida ridefinirà l’assetto della classifica del girone A di Serie C femminile. Il match si terrà nella palestra IC Don Giustino Russolillo plesso Torricelli.

«Questo girone di andata è un crescendo di difficoltà e lo dico con cognizione di causa perché abbiamo già avuto modo, prima dell’inizio del campionato, di confrontarci con il Molinari. – spiega il capitano della squadra, l’opposto Federica Fusco. – È una squadra giovane, cercheremo di sfruttare i loro punti deboli, senza mai però perdere il focus del nostro gioco».

Il Volley Napoli arriva a questa gara da primatista in classifica con l’obiettivo di portare a casa altri tre punti fondamentali. «Sono estremamente soddisfatta del percorso che ha fatto e sta facendo la squadra. Abbiamo singolarità importanti ma questo non basta, la pallavolo è un gioco di squadra, di intese. Ed è proprio su questo che stiamo lavorando da inizio anno, ottenendo un miglioramento costante, grazie anche al lavoro e al supporto dello staff e della società».

Il capitano ha tenuto a sottolineare l’importanza del gruppo squadra, unito nonostante i tanti nuovi innesti fatti ad inizio anno. «Ultimo aspetto, ma tra i più importanti, quello del gruppo. Stiamo lavorando anche su questo, per riuscire a creare un gruppo sempre più coeso. Ciò aiuta a lavorare meglio anche in campo».

Tutto pronto, quindi, per la gara di domani, che si presenta come una sfida di alto livello tra Volley Napoli e Molinari Volley.