L’attesa per i golosi è finita. Torna a Napoli “Chocoland”, una delle più grandi fiere del cioccolato artigianale del Mezzogiorno. La tredicesima edizione si terrà a piazza Municipio dal 23 al 27 novembre, dalle ore 10 e fino a tarda sera. Trenta stand, per deliziare i palati di grandi e piccoli con cioccolato, pasticceria e dolci tipici provenienti da ogni regione d’Italia, con un’ampia rappresentanza della Campania.

Dai nudi alle tavolette, dai cremini ai tartufino, centinaia di tipi e forme di cioccolato, saranno i protagonisti della cinque giorni divenuta ormai un appuntamento fisso, organizzata dall’associazione D2 eventi, presieduta da Luigi De Simone, la manifestazione si svolge in collaborazione con la Cna, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, con il patrocinio del Comune di Napoli.

Nel villaggio allestito tra il Molo Beverello e Palazzo San Giacomo, sarà presente una “chocofactory” la prima fabbrica culturale del cioccolato itinerante, aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 20, dove sarà possibile seguire tutte le fasi della produzione, dalla tostatura alla frantumazione, dalla raffinazione alla miscelazione, alla modellatura. Il maestro cioccolatiere Vincenzo Di Buono, ed un team di esperti, sveleranno al pubblico i segreti di questa dolcissima arte. In programma corsi dedicati alle scuole, che si terranno nei giorni 23 e 24 novembre.

Spazio anche agli eventi, con presentazioni di libri e show cooking, studi sul comparto artigianale del cioccolato ed una iniziativa dedicata al cioccolato di Modica.

L’intrattenimento per bambini è assicurato, come ogni anno, con il teatrino dei burattini di Mario Ferraiolo e gli spettacoli di artisti di strada, giocolieri e maghi. Da segnalare, le esibizioni di Guglielmo il giocoliere, dalle ore 16 in poi del 23 novembre, del Cartastorie, nel pomeriggio del 24 novembre, di Nana Fuoco nel pomeriggio del 25 novembre e di Zio Potter, protagonista del talent spagnolo “Tu si che vales” nel pomeriggio del 26 novembre.

La mattinata del 27 novembre vedrà invece la partecipazione di Clowneria: un intero circo realizzato da un unico artista che sarà giocoliere, mago e presentatore.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a tutte le fasce d’età. Info ed aggiornamenti sul sito https://chocolanditalia.it