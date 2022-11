Polygon (MATIC): 180 milioni di indirizzi e un prezzo che esplode in un mese!

La criptovaluta Polygon si è distinta negli ultimi giorni per l’andamento del suo prezzo. Infatti, mentre la maggior parte delle criptovalute era in rosso, l’angolo MATIC stava esplodendo! Ma cos’è la rete crittografica MATIC? E come si spiega il buon andamento della criptovaluta Polygon negli ultimi tempi?

Che cos’è la rete crittografica Polygon (MATIC)?

La criptovaluta Polygon ha fatto molto parlare di sé negli ultimi tempi. Scoprite cos’è la criptovaluta Polygon e le sue recenti novità.

Che cos’è la criptovaluta Polygon?

La criptovaluta di Polygon lavora a braccetto con Ethereum. Come funziona? In effetti, la rete MATIC aiuta la blockchain di Ethereum. Polygon aiuta a fluidificare il traffico sulla blockchain di Ethereum.

Se seguite le notizie sulle criptovalute, saprete che Ethereum sta affrontando una forte congestione nella sua rete, che sta facendo salire alle stelle le commissioni di transazione. Da un punto di vista tecnico, Polygon è una soluzione blockchain di secondo livello. Si tratta quindi di una soluzione che si innesta su una blockchain di livello 1, in questo caso Ethereum. In concreto, le catene di Polygon consentono di deviare parte del traffico dalla blockchain principale di Ethereum.

Polygon non è l’unica soluzione attualmente esistente per fluidificare il traffico su una blockchain. La criptovaluta Polygon è molto vantaggiosa nell’attuale contesto in cui il settore della DeFi è in rapida crescita. Inoltre, Polygon può contare sulla sua storia e sui buoni risultati ottenuti sulla blockchain Ethereum come vetrina per attirare nuovi utenti.

Le ragioni del successo della criptovaluta Polygon

Uno dei motivi principali per cui il prezzo della criptovaluta Polygon è salito alle stelle è la società Meta (ex Facebook). L'azienda americana ha infatti scelto la tecnologia Polygon per il conio e la vendita di NFT su Instagram. In concreto, gli utenti che creano e vendono NFT su Instagram lo fanno utilizzando la catena Polygon.

Come promemoria, un NFT è un token non fungibile associato a un’opera d’arte digitale. Questo token ha bisogno di una blockchain per essere memorizzato in modo indelebile e proteggere così i diritti del suo proprietario. Nel caso di Meta con Instagram, la scelta è stata quella di utilizzare la rete MATIC. Date le dimensioni del mercato NFT, questa scelta è tutt’altro che banale e ha dato alla criptovaluta di Polygon un’enorme visibilità.

Ma la criptovaluta Polygon ha accolto con favore anche la “sponsorizzazione” di un altro grande nome, JP Morgan. Infatti, pochi giorni fa la banca JP Morgan ha annunciato di aver completato la sua prima transazione internazionale tramite DeFi sulla blockchain… Polygon! Infine, anche altri grandi nomi si sono uniti alla catena Polygon, come Coca-Cola, Starbucks, Reddit, ecc.

La rete MATIC conta quasi 180 milioni di indirizzi unici.

Non è una sorpresa che la rete MATIC abbia fatto notizia di recente. Questo ha giovato alla blockchain di Polygon?

È interessante notare che il numero di indirizzi sulla rete MATIC sta aumentando rapidamente. Questo è un segno di vitalità per una blockchain, quindi è un buon indicatore da tenere in considerazione. Come promemoria, un indirizzo punta a un portafoglio che contiene criptovalute MATIC. Inoltre, più indirizzi ci sono sulla blockchain, maggiore è l’attività.

Al momento in cui scriviamo, la rete MATIC conta oltre 180 milioni di indirizzi unici. Ma la cosa più importante è osservare le dinamiche di creazione degli indirizzi. Tra il 7 giugno 2022 e il 7 novembre 2022, 42.869.034 indirizzi unici sono stati aggiunti alla catena MATIC. Per mettere le cose in prospettiva, ciò equivale a creare 280.000 indirizzi unici ogni giorno! Senza dubbio, la criptovaluta Polygon ha attirato molti investitori negli ultimi mesi. Non sorprende quindi che il suo prezzo sia decollato.