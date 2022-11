Boscotrecase, auto in fiamme in pieno centro: carabinieri sul posto

Paura questa mattina a Boscotrecase: un’auto è in fiamme in pieno centro. Il veicolo è stato completamente avvolto nel rogo. Sul posto i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia di stato del commissariato di Ps di Torre Annunziata.

La colonna di fumo che si è sprigionata era visibile da centinaia di metri di distanza. I vigili del fuoco pochi muniti fa sono riusciti a domare le fiamme. L’incendio si trovava al bivio tra via Nazionale e via Tenente Luigi Rossi a Boscotrecase. Non sono ancora chiare le origini delle fiamme che stavano lambendo anche alcune abitazioni. Dai primi accertamenti sembrerebbe che si sia trattato di un incendio di natura accidentale. L’automobilista, infatti, aveva lasciato l’auto pochi minuti prima che partissero le fiamme. E’ dunque probabile che si sia trattato di un guasto al veicolo.