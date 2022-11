Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei in Campania: due scosse di terremoto registrate dai sismografi ieri sera e questa mattina, avvertite entrambe dai cittadini di Pozzuoli, Bacoli, Bagnoli e Agnano. “Non vi sono stati danni a persone e cose. – ha detto il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione – Continueremo, in sinergia con le autorità scientifiche ed istituzionali, a monitorare la situazione”.

Il primo cittadino ha anche diffuso tramite la sua pagina Facebook alcuni contatti di emergenza: “Per ogni segnalazione potete contattare il 0815231736. Oppure il 0818553111, o il 0815234057. Oltre i canonici numeri di emergenza. Ad ogni modo lascio anche il mio numero personale: 3398766104. Se vi saranno ulteriori sviluppi, vi terrò aggiornati”.

Due scosse di terremoto nei Campi Flegrei: “Monitoriamo la situazione”

La prima scossa è avvenuta ieri sera alle 22 e 37 ed è stata avvertita dalla popolazione. La magnitudo è stata di 2.7, ed è localizzata nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 2 km. A registrare la scossa è stato l’Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell’Ingv.

La seconda scossa, di magnitudo 1.5, si è verificata questa mattina alle 7 e 30 con epicentro localizzato alla profondità di 1,8 km in zona Pisciarelli, tra i Comuni di Napoli e Pozzuoli, area caratterizzata dalla presenza di fumarole. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, fa sapere che “sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia municipale e dei volontari di Protezione civile”. Anche in questo caso non risultano danni a persone o cose.