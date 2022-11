La Juve Stabia torna al successo al Menti battendo la Virtus Francavilla per 2-0 e dando continuità alla vittoria nel derby contro al Giugliano nel turno scorso. Mattatore del match l’esterno D’Agostino con una pregevole doppietta nel primo tempo, contraddistinto da un dominio tecnico-tattico degli uomini di mister Colucci.

La Virtus Francavilla, senza vittorie da ben 7 turni, ha prodotto in complesso poco e alla fine della prima frazione ha anche dovuto subire l’espulsione di Maiorino per fallo da ultimo uomo sullo scatenato D’Agostino, lanciato in contropiede.

Nella ripresa i pugliesi hanno imbastito una reazione, costruendo qualche situazione pericolosa, ma la Juve Stabia ha gestito efficacemente il doppio vantaggio meritatamente conquistato.

La Juve Stabia si schiera con il 4-3-3: in cabina di regia ritorna Berardocco con l’innesto di Carbone in mediana dal primo minuto, in attacco Santos è coadiuvato da Pandolfi e D’Agostino. La Virtus Francavilla risponde con il 3-5-2: davanti spazio al duo composto da Maiorino e Patierno.

Al 6′ prima azione gol della Juve Stabia: Pandolfi se ne va sulla sinistra su lancio di Mignanelli, entra in area, contrastato dal suo marcatore, ma il suo diagonale va di poco alto sulla traversa.

La Virtus Francavilla si chiude bene e in fase di non possesso difende con cinque elementi.

Al 12′ break della Virtus Francavilla con tiro centrale di Maiorino da fuori area, bloccato da Barosi.

Al 17′ passa in vantaggio la Juve Stabia a seguito di un’azione corale e ben congegnata sulla sinistra: appoggio di Santos per Pandolfi in area , cross sottomisura per D’Agostino che di tacco insacca.

Al 25′ altra azione gol stabiese: Pandolfi smarca Santos di petto, ma il tiro del venezuelano in area è sbilenco.

Al 35′ triangolo D’Agostino-Pandolfi con la difesa pugliese presa d’imbucata, ma sul tiro dell’attaccante, Avella para alla grande in volo.

Al 38′ Pandolfi ruba palla ad Idda, poi tenta la conclusione in area senza precisione.

Al 40′ raddoppio Juve Stabia con un gran gol di D’Agostino che in area raccoglie un lancio da centrocampo, stop e bel diagonale da destra che si infila nell’angolo.

Al 43′ acuto Virtus Francavilla con colpo di testa in area di Idda di poco fuori.

Nel recupero espulso Maiorino per fallo da ultimo uomo su D’Agostino lanciato in contropiede. Il primo tempo termina sul 2-0 per la Juve Stabia.

A inizio ripresa mister Calabro immette forze fresche con tre innesti per cercare di far reagire i suoi, nonostante l’inferiorità numerica.

La Virtus Francavilla tenta il tutto per tutto: al 21′ ottima azione in ripartenza dei pugliesi, la palla arriva in area a Patierno che di testa colpisce la parte alta della traversa.

Nel finale di gara la Juve Stabia gestisce il vantaggio e sigla il successo con il classico risultato all’inglese.

Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Barosi 6; Maggioni 6 (5′ st Peluso 5.5) Cinaglia 6.5 Caldore 6.5 Mignanelli 6.5 (35′ st Dell’Orfanello sv); Scaccabarozzi 6.5 Berardocco 6 ( 28′ st Maselli 6) Carbone 6 (5′ st Gerbo 6); D’Agostino 8 Santos 6.5 (27′ st Zigoni 6) Pandolfi 6.5. All.: Colucci 7.

Virtus Francavilla (3-5-2): Avella 5.5; Idda 4.5 (1′ st Minelli 6) Miceli 5 Caporale 5; Pierno 5 (39′ st Enyan sv)Tchetchoua 4.5 (1′ st Cardoselli 5.5) Giorno 5 (1′ st Risolo 6) Di Marco 5 (27′ st Mastropietro 5.5) Cisco 5.5; Maiorino 4 Patierno 6. All.: Calabro 5.5.

Arbitro: De Angeli di Milano 6.

Marcatori: 17′ e 40′ pt D’Agostino (JS).

Espulso: al 47′ pt Maiorino (VF) per fallo da ultimo uomo.

Ammoniti: Maggioni (JS), D’Agostino (JS), Mignanelli (JS), Pierno (VF), Cardoselli (VF), Peluso (JS).

Note: spettatori circa 1.500. Angoli 1-3. Recupero: 2′ pt-4′ st.

Domenico Ferraro