Napoli, Rione Lotto Zero: aggredisce la madre e gli agenti. Arrestato 27enne

Gli operatori hanno raggiunto nell’altra stanza l’uomo il quale, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro la madre e gli agenti per poi spintonarli e colpire uno di loro con un calcio ma, non senza difficoltà, è stato bloccato