Sosta gratuita estesa anche ai parcheggi in piazza Duomo e all’Auditorium per i residenti nel Comune di Ravello, muniti di contrassegno R1 e R2. Agevolazioni per i cittadini possessori di seconde auto, residenti storici, titolari di esercizi commerciali e proprietari o conduttori di immobili e lavoratori.

Sono le novità sul fronte mobilità approvate dalla giunta comunale di Ravello, in vigore fino al 31 marzo 2023.

“Come promesso, abbiamo varato un piano di agevolazioni sulla sosta delle auto, privilegiando i nostri concittadini e quanti operano sul nostro territorio – spiega il sindaco, Paolo Vuilleumier – Il provvedimento ha la finalità di incentivare la permanenza dei turisti che visitano Ravello nei mesi invernali e di agevolare la mobilità interna, contrastando il fenomeno della sosta selvaggia”.

Oltre alla gratuità per i residenti R1 e R2, nelle strisce blu e presso i due parcheggi Duomo e Auditorium, la delibera prevede, nelle stesse aree, una riduzione del 50% per la sosta per la categoria autorizzati, residenti storici, titolari di esercizi commerciali e proprietari o conduttori di immobili e lavoratori.

E’ stata estesa, inoltre, su tutto il territorio comunale, la possibilità di pagare anche attraverso le app per smartphone, disponibili per i vari sistemi operativi.