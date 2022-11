È in programma oggi, domenica 13 novembre, la I edizione del “Coral Duathlon”, manifestazione organizzata sul litorale di Torre del Greco dall’associazione Terra dello Sport con i patrocini del Comune di Torre del Greco e della Federazione Italiana Triathlon. Oltre 110 atleti si confronteranno nella gara di duathlon sprint, valida quale finale del campionato regionale individuale e a squadre e tappa del campionato nazionale Fitri.

Oggi a Torre del Greco 110 atleti per la prima edizione del “Coral Duathlon”

“Gli atleti percorreranno i primi cinque chilometri di corsa”, spiega Simone Vitiello, organizzatore e presidente di Terra dello Sport. “Quindi il cambio per partire con una bicicletta e fare 20 km, infine la chiusura con 2,5 km di corsa”. Gli atleti arriveranno da molte regioni d’Italia, i vincitori riceveranno trofei in pasta di corallo.

Volontari e forze dell’ordine in campo

Base di partenza e arrivo è il Lido Miramare, circa 50 volontari saranno in campo insieme alle forze dell’ordine per contribuire alla perfetta riuscita di questa prima edizione, fortemente voluta dal Comune di Torre del Greco. “La nostra speranza è che la popolazione possa vedere l’evento non come un qualcosa di ostativo, bensì che crea un indotto e dà lustro alla città”.