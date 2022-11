Campionati ACI Sport: il trionfo dei piloti campani. Sugli scudi: Cuomo, King Dragon, Tortora e Murino.

L’Hotel Saturday di Palma Campania torna ad ospitare la cerimonia sportiva “I Campioni del Volante” che celebra i protagonisti dell’automobilismo sportivo in Campania.

Nell’accogliente struttura di Giuseppe Sorrentino, patron dell’attiguo Circuito Internazionale Napoli, si è svolta la tradizionale manifestazione organizzata dal Presidente della Delegazione regionale ACI Sport della Campania, Antonio Coppola, e dal suo Fiduciario regionale sportivo Pasquale Cilento.

“Abbiamo dimostrato, in questo brutto periodo, di essere più forti della crisi, della pandemia e della guerra. – ha detto in apertura Antonio Coppola – Nonostante tutte queste sciagure, infatti, il nostro sport è riuscito ad andare avanti regalando emozioni, momenti di sana distrazione dalle tante criticità che ci circondano, ma anche importanti successi. L’Italia negli anni della pandemia 2020 e 2021, ed anche quest’anno, è l’unico Paese al mondo ad aver organizzato ben sei prove mondiali tra Formula 1, Rally, Formula E, Karting ed Extreme E. Insomma, lo sport in Italia non è solo calcio e nell’automobilismo, in particolare, siamo fieri dei successi conseguiti dai corridori della nostra regione”.

Il Campionato regionale ACI Sport Campania è stato vinto da Domenico Cuomo che ha preceduto, nell’ordine, King Dragon (al secolo Pietro Paolo Massaro) e Domenico Murino, mentre nel Campionato sociale dell’Automobile Club Napoli si è affermato King Dragon davanti a Salvatore Venanzio e Luigi Vinaccia. A livello nazionale spiccano i successi di Alessandro Tortora, vincitore del Campionato italiano di Slalom, e di Domenico Murino, che ha conseguito lo stesso titolo nella categoria Under 23. Sugli scudi anche Domenico Calce, che ha trionfato nel Campionato italiano Automodellismo, Fabio De Beaumont, vincitore del Campionato nazionale Velocità in Circuito Autostoriche, Giulia Candido prima nel Campionato italiano Formula Challenge femminile, e Giuseppe Palomba, campione nazionale di karting nelle categorie KZ2 e KZ2 Under 20.

Nelle singole specialità del Campionato regionale ACI Sport Campania si sono affermati Giuseppe Mainolfi per il Rally, Domenico Murino per lo Slalom & Formula Challenge, Francesco Paolo Cicalese per la Velocità in Salita e Luigi Belardo per la Velocità in Circuito. Fiorentino Lucio Iscaro si è imposto tra i Secondi Conduttori Rally, Giuseppe Maccario ha prevalso nella categoria Regolarità Classica & Turistica Auto Storiche e Giulia Menerella in quella femminile. Fra i team svetta la Scuderia Vesuvio, negli Under 25 Domenico Murino e negli Over 60 Francesco Paolo Cicalese.

Nel settore Karting, i trionfatori regionali sono risultati: Samuele Giannini nella categoria 60 Mini, Luca Esposito in quella Mini Gr.3, Giambo nella KZ2, Luigi Cioffi nella KZN Junior, Alfredo Manna nella KZN Under, Leonardo Cucciarelli nella KZN Over, Christian Petillo nella X30 Junior e Francesco Gaetano Norelli nella X30 Senior.

Nel corso della cerimonia sono stati ricordati, con speciali targhe commemorative, Gennaro Pezzella, grande punto di riferimento della Federazione Sportiva ACI, ed il Vice Presidente dell’Automobile Cleb Salerno Vito Sacco, scomparsi quest’anno, mentre il pilota Cosimo Turizio è stato insignito del Premio alla carriera.

Alla manifestazione hanno partecipato, fra gli altri, il Consigliere Delegato allo Sport della Città Metropolitana di Napoli Sergio Colella, il Presidente dell’Anfia e della Commissione Sportiva dell’Automobile Club Napoli Paolo Scudieri, il Comandante provinciale della Polizia Stradale di Napoli Maria Pia Rossi, il Comandante della Polizia Municipale di Napoli Ciro Esposito, i Presidenti dell’ACI di Benevento Lia La Motta e di Avellino Stefano Lombardi, il Vice Presidente dell’Automobile Club Caserta Donato Santoro, il Componente della Giunta Sportiva ACI Oronzo Pezzolla, il Direttore dell’Automobile Club irpino Nicola Di Nardo, i Fiduciari provinciali sportivi ACI di Napoli Rosario Moselli, di Benevento Antonio Signoriello, e di Salerno Antonio Milo, nonché il Referente Karting ACI per la Campania Luigi Scarano.