Portici, esplode bomba carta davanti ad un bar: indagini della polizia

Paura questa notte a Portici per l’esplosione di una bomba carta davanti ad un bar. La deflagrazione è avvenuta all’angolo tra via Roma e via Diaz.

Lo scoppio non ha provocato feriti ma ha danneggiato la saracinesca, una vetrinetta di esposizione e un frigorifero all’interno del locale. Sul posto agenti del commissariato di Ps Portici – Ercolano. Tra le piste maggiormente battute dagli inquirenti quella del racket.

Da verificare se l’episodio di ieri notte faccia parte della scia di episodi che da qualche settimana tengono in fibrillazione la cittadina vesuviana. L’attenzione delle forze dell’ordine è altissima. Nel corso di un servizio a largo raggio dei carabinieri pochi giorni fa sono stati presidiati luoghi sensibili. In quel caso sono state identificate 66 persone e controllati 53 veicoli.

Alta l’attenzione delle forze dell’ordine

In precedenza, alla fine di ottobre, alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in via Addolorata contro un’abitazione. Sul manto stradale i militari hanno trovato e sequestrato 33 bossoli luger 9×18. Su un cancello in ferro sono stati trovati circa 20 fori, mentre altri fori di colpi d’arma da fuoco sono stati trovati su due auto parcheggiate.