Due feriti gravi a Sant’Antonio Abate a seguito di un incidente verificatosi sabato sera in via Stabia. Un impatto tremendo e frontale tra due scooter, che ha costretto al ricovero in ospedale un 40enne e un 25enne residenti nella città stabiese. Tutto è accaduto nella serata di sabato, quando per motivi ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine, i due scooter si sono scontrati frontalmente. In un primo momento si era temuto il peggio, con i due centauri immobili sull’asfalto. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti.

Sant’Antonio Abate, tremendo incidente tra scooter: due feriti gravi

Sul posto si sono recati i carabinieri e i vigili del locale comando, insieme a un’ambulanza del 118, che ha trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale “San Leonardo”. I medici gli hanno riscontrato varie ferite su più parti del corpo e ne hanno disposto il ricovero. L’incidente ha provocato inevitabili conseguenze anche alla viabilità, considerato che l’impatto si è verificato in un’ora di punta del sabato sera. L’episodio riaccende le polemiche sulla pericolosità delle arterie dell’area stabiese e dei comuni dei Monti Lattari.

L’ultimo incidente di una lunga serie

Quello di ieri è infatti soltanto l’ultimo incidente di una lunga serie, che ha insanguinato le strade del circondario. Appena poche settimane fa a Gragnano (in località Sigliano) un 16enne centauro stabiese rimase vittima di un incidente. Il suo scooter si scontrò frontalmente contro una Fiat Punto: per lui non ci fu niente da fare, morì all’ospedale San Leonardo pochi minuti dopo l’arrivo in ambulanza.