Tremendo incidente a Pozzuoli: a perdere la vita un ragazzo di 15 anni che era alla guida del proprio scooter. Lo schianto è avvenuto nella serata di ieri in via Raimondo Annecchino. Stando alle prime indiscrezioni il giovane avrebbe effettuato un sorpasso azzardato con il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Lo schianto è stato frontale.

Tremendo incidente a Pozzuoli: muore un ragazzo di 15 anni, grave la fidanzata

Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. A bordo sullo scooter anche la fidanzata di 14 anni che viaggiava con lui. La giovane al momento si trova in gravi condizioni all’ospedale di Pozzuoli.

Entrambi gli adolescenti avevano il casco, ma l’impatto è stato violentissimo e il ragazzo, residente nel rione “Toiano” di Pozzuoli, è morto sul colpo nell’incidente. Agenti della polizia di stato e della polizia municipale stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.