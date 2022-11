Vesuvio Oplonti Volley agguanta l’ennesima vittoria. Tra le mura amiche arriva una nuova vittoria, la prima con il netto punteggio di 3 a 0 che regala al team vesuviano altri tre importanti punti in classifica che vanno a consolidare la seconda posizione.

Nella tana orange arriva il Volleyrò Casal De Pazzi, formazione giovane ma con ottime individualità e prospetti di cui si parlerà un gran bene in futuro. Coach Della Volpe deve rinunciare, oltre a Menghi, anche all’attaccante Rendina ferma ai box per infortunio. Nel primo set parte subito forte la compagine laziale che con un ottimo muro ferma tutti gli attacchi dell’Oplonti; capitan Drozina e compagne non ci stanno e un passo alla volta iniziano a far sentire il fiato sul collo alle avversarie fino a riagguantarle per poi dare la stoccata finale. Il primo parziale è dell’Oplonti che chiude 25-23.

Nel secondo set le locali sembrano rivivere lo spettro di inizio partita, andando in svantaggio subito di quattro lunghezze ma basta un time-out tecnico per riordinare le idee; la squadra solida in difesa e efficace in attacco non lascia molto spazio alle avversarie chiudendo velocemente il parziale con il punteggio di 25-16. Nel terzo ed ultimo set, la storia si ripete con l’Oplonti che non lascia margini alle giovani avversarie per rientrare in partita; ancora 25-16 e tre punti conquistati che hanno fatto vivere per una notte la magia del primato in classifica in attesa del match dell’ICS Santa Lucia che ieri ha riconquistato la vetta grazie alla vittoria sul Terracina.

Un grande campionato finora per le Tigers, che stanno lottando ogni giorno in palestra con il coltello tra i denti per migliorarsi e preparare ogni singola partita come se fosse l’ultima.

Il prossimo match

Prossimo appuntamento Sabato 19 alle ore 19.30 in trasferta contro il fortissimo Pozzuoli che segue l’Oplonti ad una lunghezza di distanza. Un match difficile, in un campo ostico e contro avversarie di esperienza dove saranno i dettagli a fare la differenza