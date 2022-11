Artjoms Butjankovs alla Givova Scafati

La Givova Scafati comunica di aver raggiunto l’accordo fino al termine della stagione 2022/2023 con l’atleta di nazionalità lettone Artjoms Butjankovs, giunto già ieri sera a Scafati.

E’ un’ala pivot, in grado di coprire due ruoli, sia quello di ala grande che quello di centro, dotato della giusta esperienza, oltre che della classica mentalità baltica e di un fisico imponente.

L’ala pivot lettone Artjoms Butjankovs

Nato a Rezekne (Lettonia) il 26 agosto del 1991, è cresciuto cestisticamente nella squadra della sua città ed in patria (nonché nella Lega Baltica) ha anche fatto le sue prime esperienze da professionista, con le maglie del Keizarmezs Riga (stagione 2009/2010), del Barons Riga (2010/2011), del Valmiera (dal 2011 al 2013), del Ventspils (dal 2013 al 2016) – con cui ha disputato ben due finali scudetto e vinto un campionato lettone (nel 2013/2014) – e del Liepajas (2016/2017), con cui si è distinto in virtù dei 14,8 punti e 7,1 rimbalzi di media a gara. La prima esperienza lontano dalla Lettonia risale al 2017/2018, anno in cui ha giocato nella massima serie russa con lo Spartak Primorie Vladivostok (13,1 punti e 7,3 rimbalzi di media). Sempre in Russia, dal 2019 al 2020 ha ben figurato anche con la canotta del Burevestnik Yaroslav (16,7 punti e 9,5 rimbalzi di media il primo anno; 19,1 punti e 8,5 rimbalzi di media il secondo anno). Le esperienze russe sono infine proseguite tra il 2020 ed il 2022 con il Samara (12,7 punti e 6,7 rimbalzi di media il primo anno; 10,6 punti e 4,9 rimbalzi di media il secondo anno).

L’arrivo in Italia

Nell’aprile del 2022 è stato tesserato dalla Pallacanestro Reggiana, allenata proprio da coach Attilio Caja, per sopperire alle defezioni per infortunio del team emiliano, ma nella sua permanenza italiana non ha mai messo piede in campo in una gara ufficiale. Nella stagione in corso, ha iniziato in Olanda con il Donar Groningen, disputando sia la BNXT League (la lega professionistica in Belgio e Paesi Bassi) che la FIBA Europe Cup, affrontando recentemente, tra le altre, anche l’Happy Casa Brindisi, contro la quale si è messo in mostra con 22 punti e 10 rimbalzi. Restano infine da segnalare le sue convocazioni con la nazionale lettone under 16 (nel 2007), under 18 (nel 2009), under 20 (nel 2010 e 2011) e con la nazionale maggiore (nel 2021).

Dichiarazione di coach Attilio Caja

«Ho avuto il piacere di allenare Artjoms Butjankovs lo scorso anno a Reggio Emilia: pur non avendo mai disputato una gara ufficiale, ne ho potuto comunque apprezzare le grandi qualità. Ha una buona attitudine al lavoro ed il giusto atteggiamento ed approccio con gli allenamenti quotidiani. Usa molto bene il fisico In area, sia in attacco che in difesa. E’ un giocatore di squadra, non gioca per il proprio bottino personale, ma si mette al servizio dei compagni, con un atteggiamento tutt’altro che appariscente, ma prezioso ed utile al sistema. La sua durezza e consistenza ed il suo modo di giocare sarà un valore aggiunto per agguantare gli obiettivi che ci siamo prefissati».