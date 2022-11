Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata.

Nel corso dell’attività sono state identificate 202 persone, di cui 57 con precedenti di polizia, controllati 126 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e tre a sequestro amministrativo; inoltre, sono state contestate 5 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica elevando sanzioni per 6638 euro.

Inoltre, durante i controlli, gli operatori hanno sanzionato il conducente di un’auto per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso di un involucro contenente marijuana del peso di circa un grammo mentre il veicolo è stato sottoposto fermo amministrativo.

Infine, sono state controllate 9 persone sottoposte agli arresti domiciliari ed una sottoposta alla sorveglianza speciale.