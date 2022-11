Dopo poco più di anno di amministrazione, per ridare slancio all’azione amministrativa, Di Costanzo rinnova quasi interamente la Giunta. Tre sono i nuovi assessori che sono chiamati ad affrontare problematiche di non poco conto.

A sostituire Ettore Nardi sarà Viviana Alaia che, oltre le deleghe alle Politiche sociali e Politiche per la Famiglia, Sport e Pari opportunità assumerà anche la carica di vicesindaco.

Alaia, eletta con il Movimento 5 Stelle, ha già dimostaro competenza ed esperienza nel settore affidatole come Presidente di Commussione e darà sicuramente un ottimo contributo all’amministazione. Ovviamente Alaia lascerà il Consiglio dove subentrerà la prima dei non eletti Raffaella Velotti.

A lasciare il ruolo di assessore sarà anche Giovanna Vigliena per FreeVolla che ha rassegnato le dimissioni e verrà sostituita con una figura autorevole, il dott. Vincenzo Gallozzi ex funzionario di PS, originario di Mugnano di Napoli e che per anni ha guidato il commissario di Aversa.

A lui verrà affidata la Sicurezza, il Personale e la Polizia Municipale, UDA, Protezione Civile e Rapporti con le Associazioni, deleghe in cui potrà sicuramente aiutare l’amministrazione vista la sua pluriennale esperienza nel settore.

A suscitare curiosità è anche il ritorno al Comune dell’avvocato Andrea Viscovo per il quale è stato confezinato dal Sindaco un “super assessorato”.

Deleghe importanti per l’ex primo cittadino: Bilancio, Finanza e Tributi, Ecologia, Igiene e Sanità, Servizi Cimiteriali, Gestione del Patrimonio, Tributi, CAAN ed Affari Legali.

Vista l’esperienza di Viscovo, la scelta viene letta dagli addetti ai lavori come “una richiesta di aiuto” ed un’apertura ad altre forze politiche presenti sul territorio vollese. È infatti nota la non appartenenza di Viscovo ai partiti di maggioranza. Una scelta “tecnica” quindi, ma che arriva a conferma del sostegno elettorale ricevuto da Di Costanzo in campagna elettorale nonché della vicinanza di Viscovo al gruppo che in campagna elettorale ha sostenuto Gianluca Pipolo (attualmente capogruppo e ex assessore proprio della Giunta Viscovo) e che pare abbia proposto il nome.

Nuova linfa quindi per Di Costanzo che potrà dedicarsi al PUC e all’Urbanistica deleghe che ha trattenuto per lui.

Restano invece in carica l’assessore Daniela Petrone e Giuseppe D’Addato che conservano le deleghe originarie.