Volley Napoli al comando della classifica di Serie C

Determinazione e convinzione: mantenendo fede a queste parole chiave la Serie C femminile del Volley Napoli è riuscita sabato ad imporsi sull’ottima formazione del Molinari. Quattro su quattro per le azzurre che si confermano al comando della classifica di Serie C che hanno dato riprova dei propri mezzi lottando con fermezza per raggiungere l’obiettivo fissato a inizio anno. Un successo significativo anche in ottica classifica, che aggiunge altri tre punti al bottino del Volley Napoli che sale a quota 12, sempre al pari di Intec Service SG Volley dopo la vittoria su Partenope Volley.

Mister Alessandro Maione si è detto particolarmente soddisfatto della prestazione messa in scena sabato dalle sue ragazze contro la formazione del suo mentore pallavolistico Gaetano Vitale.

«Ci aspettavamo una partita più difficile delle altre, perché abbiamo un calendario in salendo. Durante tutta la partita siamo andate in difficoltà sulla ricezione, perché abbiamo sfidato una squadra che batte veramente molto bene. Il nostro lavoro muro-difesa, però, è stato al limite del perfetto e penso che la vittoria sia meritata».

Qualche difficoltà maggiore al terzo set, terminato sul parziale di 25-23, merito anche della costanza in battuta del Molinari Volley. «Siamo andati in difficoltà su una rotazione, in P1, ma possiamo tranquillamente lavorare su questo aspetto per migliorare», continua mister Maione.

«Avevamo studiato la partita grazie al nostro scoutman Alfonso Vecchione e abbiamo capito quali erano le loro migliori traiettorie. In questo modo siamo riusciti a lavorare bene a muro, merito anche dei centrali, precise negli spostamenti».

Una quarta giornata che conferma il Volley Napoli e Intec Service SG Volley al comando della classifica di Serie C. Di seguito i risultati delle altre partite: Volley World Napoli – Power Tech Monti Lattari 3-0; ASD Polisportiva Paestum – LU.VO. Barattoli Arzano 3-1; GLS Salerno Guiscards – Todis Volley 0-3; Partenope Volley – Intec Service SG Volley 0-3.

Merito dunque dei centrali ed in particolare di Valeria Chianese, MVP del match contro il Molinari Volley

«Penso di aver fatto bene in questa partita. Stiamo lavorando bene durante gli allenamenti e penso che questa vittoria ci serviva tanto per credere all’obiettivo che vogliamo raggiungere».