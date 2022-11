L’esplosione di una bomba carta in pieno centro contro un bar a Portici ha fatto scattare numerosi campanelli d’allarme tra le istituzioni a causa del rischio recrudescenza di fenomeni legati alla criminalità organizzata. Nelle scorse ore il sindaco Vincenzo Cuomo si è rivolto al Governo ed alle forze dell’ordine per chiedere maggiore sicurezza per i cittadini.

Escalation criminale a Portici, il sindaco Enzo Cuomo scrive al Governo: “Più uomini e mezzi per le forze dell’ordine”

Il primo cittadino ha tratto spunto dal “sistematico e preoccupante ripetersi di episodi criminosi nel nostro territorio”, tra i quali “prima l’esplosione in orario notturno di decine di colpi d’arma da fuoco in una strada al confine con la vicina San Giorgio a Cremano, poi l’immediata risposta con l’esplosione di una raffica di proiettili contro un’abitazione nel centro cittadino. E, da ultima, l’esplosione di un ordigno in orario notturno all’ingresso di un bar del centro”.

Episodi, sottolinea il sindaco di Portici Enzo Cuomo, che “testimoniano la preoccupante escalation cui stiamo assistendo e che conferma la temuta recrudescenza della criminalità organizzata finalizzata al controllo malavitoso del territorio”.

“Dotare i presidi locali delle forze dell’ordine di uomini e mezzi”

Cuomo, primo cittadino del comune alle porte di Napoli che conta oltre 50mila abitanti e la seconda densità di popolazione più alta d’Italia, ricorda di aver avuto “più volte modo di sottolineare l’assoluta necessità di dotare i presidi locali delle forze dell’ordine di uomini e mezzi in grado di assicurare un efficace controllo del territorio nelle ore notturne da parte dello Stato e degli organi a tale compito preposti”.