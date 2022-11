Le forti piogge generano un torrente d’acqua: una donna a Portici resta intrappolata nella propria auto. Solo l’intervento degli agenti della polizia municipale ha messo fine all’emergenza, prelevando la donna dall’utilitaria e mettendola in salvo. L’episodio è avvenuto questa mattina in via Cardano. L’acqua era talmente alta che la donna non riusciva più ad aprire lo sportello del veicolo di cui era alla guida.

Forti piogge, donna intrappolata in auto a Portici. Stazione Circum allagata

Disagi causati dal maltempo anche nella vicina San Giorgio a Cremano dove la stazione della Circumvesuviana si è allagata causando lo stop del servizio. Oggi, insieme ai soliti ritardi e alle annunciate soppressioni, si sono trovati a fare i conti anche con le conseguenze del maltempo. In particolare, a pagare dazio sono coloro i quali si servono delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno alla fermata di San Giorgio Cavalli di Bronzo. Come fa sapere Eav, infatti, “causa allagamento impianto, i treni da e per Napoli non effettuano servizio viaggiatori alla stazione di S.Giorgio-Cavalli di Bronzo”.

Disagi anche nella provincia Nord di Napoli

Anche la zona Nord di Napoli e altre zone della provincia hanno subito il traffico paralizzato a causa dell’allagamento delle strade. Questa mattina, infatti, intorno alle 9, i carabinieri della stazione di Villaricca hanno dovuto soccorrere una donna rimasta bloccata nella sua auto in via Roma. Le forti piogge hanno generato un torrente che ha trascinato l’auto in un punto in cui l’acqua era particolarmente alta. Il comandante della stazione e il suo vice hanno prelevato la donna dall’auto, ormai per metà allagata, e l’hanno portata in un luogo sicuro.