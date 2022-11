Campionati nazionali Libertas: trionfo del team Luciano

Prova di spessore del team Luciano. Ai Campionati Nazionali Libertas, disputatitisi in Casoria, presso il “Palacasoria”, il Team Luciano, guidato da Vincenzo e Daniele Luciano, ha dato prova della sua forza, conquistando, con ben 13 atleti, il gradino più alto dei rispettivi podi.

Un’affermazione importante per tanti ragazzi alla prima esperienza, che hanno affrontato allenamenti ferrei presso la palestra “Platinum Gym” del personal trainer Teodosio Torero, personaggio noto nell’ambito della cultura fisica campana. I componenti del team Luciano si sono cimentati in diverse discipline da combattimento: kick boxing, K-1, MMA e Pugilato.

“Siamo orgogliosi per i risultati importanti che hanno ottenuto i ragazzi – affermano all’unisono Vincenzo e Daniele Luciano -. Vedere i nostri atleti al primo posto, è un’emozione unica ed un messaggio chiaro ai coach che si sentivano sicuri di sé prima dell’inizio del torneo. L’apparenza inganna, contano i fatti, proprio quei risultati che il Team Luciano sta conseguendo giorno dopo giorno”.

Il pensiero di Daniele è rivolto al prossimo 25 novembre: “I primi classificati nei campionati Libertas saranno premiati con un riconoscimento e la medaglia d’oro, oltre a ricevere un certificato di eccellenza presso tribuna d’onore dello stadio olimpico di Roma. Ringrazio le persone che credono in me, porterò in alto – conclude – la città di Aversa”.