In sella ad uno scooter rubato, non si ferma all’alt imposto dai carabinieri e si lancia in una scarpata a Castellammare di Stabia. Recuperato in serata dai vigili del fuoco, è stato ricoverato all’ospedale “San Leonardo” in gravi condizioni, fortunatamente non in pericolo di vita secondo i medici. Protagonista è un 32enne di Torre Annunziata, la cui posizione adesso è al vaglio degli inquirenti.

Castellammare, non si ferma all’alt sullo scooter e finisce in una scarpata: 32enne in ospedale

L’episodio si è verificato ieri sera in via Privati (nel rione Scanzano), quando intorno alle 19 l’uomo ha cercato di sfuggire ai controlli dei carabinieri. In pochi secondi, il 32enne ha deciso di lanciarsi in una scarpata, forse valutando (erroneamente) l’impatto meno violento. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del locale distaccamento, insieme ai carabinieri del nucleo operativo stabiese, per i soccorsi e tutti i rilievi del caso.

In serata il 32enne è stato recuperato e trasportato in ambulanza al pronto soccorso del “San Leonardo”, dove i medici gli hanno riscontrato varie fratture e ferite su più parti del corpo.