Emanuele Pisapia è il nuovo direttore commerciale di IamHero, startup innovativa con sede a Volla, in provincia di Napoli, la cui missione è quella di fornire terapie digitali per un ampio spettro di problematiche del neurosviluppo. La nomina è avvenuta nelle scorse ore: l’obiettivo è continuare a sviluppare l’ambito digitale e la comunicazione della startup.

Emanuele Pisapia nuovo direttore commerciale di IamHero

“Sono particolarmente orgoglioso di questa collaborazione che coniuga il lavoro che svolgo in campo informatico, nel marketing e nella comunicazione con una realtà proiettata nella digital therapy. – ha detto Pisapia – IamHero lavora in maniera innovativa sulle terapie dei giovani pazienti che soffrono di Adhd. Ovvero il disturbo da deficit di attenzione ed iperattività, ed altri disturbi cognitivi.

Disturbi che spesso rendono complessi i processi di inserimento sociale specie nei più piccoli. Così come il linguaggio digitale, anche le norme sociali sono cambiate negli ultimi. IamHero fa proprio questo, sfruttando appieno il digitale, la realtà virtuale e le tecnologie di ultima generazione per la terapia dei bambini in età pre-scolare, scolare primaria e secondaria e migliorare le loro vite e quelle delle loro famiglie”.

Game digitali che coniugano elementi educativi e ludici

L’idea rivoluzionaria è quella di portare i piccoli in una realtà virtuale per aumentare il coinvolgimento e rilevare le performance ed i livelli di stress. Il termine chiave per questo tipo di digital therapy è “seriuous game”. I giochi seri sono dei game digitali che coniugano elementi educativi e ludici. Ciascuno dei game punta al miglioramento di specifiche skill cognitive e comportamentali, individuate in collaborazione con team di esperti medici e terapisti.

Tali game sono realizzati in ambiente di realtà immersiva e prevedono l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, quali Vr (dispositivi di realtà virtuale), equipment di motion-sensing, rilevatori di biofeedback, che permettono al tempo stesso sia di aumentare l’engagement e lo stato di flow del paziente, sia di rilevare parametri di performance e di stress dello stesso.

Il progetto Digital Workout

Pisapia è anche autore del libro “Digital Workout – Il piano di allenamento per gli imprenditori che vogliono riprendere il controllo della propria azienda”. Emanuele Pisapia, CEO di Lenus Media, agenzia di comunicazione di Cava de’ Tirreni, è imprenditore, formatore e consulente di comunicazione efficace e Digital Workout è il frutto della sua esperienza ultradecennale nel settore.

Con il suo libro Pisapia vuole aiutare gli imprenditori a realizzare un efficace piano di digital marketing per i successivi 12 mesi. Il piano è un vero e proprio “programma di allenamento” applicabile da subito in azienda. Con l’obiettivo di ottenere immediati benefici in termini di visibilità online, attrattività agli occhi di clienti e fornitori e, soprattutto, nuove opportunità di business.