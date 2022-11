Quirinale: Il Presidente Mattarella incontra il Campione del Mondo di Moto GP Francesco Bagnaia

Il neo Campione del mondo di MotoGP “Pecco” Francesco Bagnaia si è presentato al Quirinale, insieme ad una delegazione composta da managers e tecnici della Ducati, oltreché rappresentanti della Federazione Motociclistica Italiana, per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nel corso della giornata sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli ed ovviamente il Campione del mondo, Francesco Bagnaia. Era presente anche Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi (guarda il video: Mattarella incontra il campione del mondo di MotoGP).

Ricordiamo che la Ducati, in questo anno sportivo, ha conquistato una vera e propria tripletta. La casa costruttrice di Borgo Panigale si è portata in Italia non solo il Titolo Mondiale Piloti MotoGP 2022, ma anche il Titolo Costruttori (per il terzo anno consecutivo) ed il Titolo Team (per il secondo anno consecutivo).

Al termine dell’incontro, nel Cortile d’Onore, l’Amministratore delegato della Ducati, Claudio Domenicali, ha spiegato nel dettaglio, al Presidente Mattarella, le caratteristiche della moto che ha portato alla vittoria del mondiale: la Ducati Desmosedici GP22 (guarda il video: Presentazione della moto vincitrice del mondiale moto GP al Presidente Mattarella).

Il pilota della Ducati ha ricevuto, nei giorni precedenti, la massima onorificenza in ambito sportivo dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano: il Collare d’oro al merito sportivo. “Pecco” è stato premiato, in quella occasione, dal ministro dello Sport Andrea Abodi e dal presidente del CONI Giovanni Malagò.