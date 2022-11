Van Gogh con le sue opere d’arte è riuscito a catturare il cuore, le fantasie e contemporaneamente a colpire le parti più profonde dell’animo di miliardi di persone.

Grazie all’esperienza immersiva completamente in 3D dedicata a Van Gogh, presso il comune di Napoli, ideata e organizzata dalla società Navigare Srl, si potranno ammirare le opere del gran artista ma anche di viverle in prima persona. I visitatori lasceranno sulla soglia della porta la propria immaginazione per vivere un’esperienza unica con i quadri.

La tecnologia di altissima qualità accompagna il visitatore in ogni stanza: si avrà infatti l’opportunità di fare foto, con alle spalle la notte stellata a grande schermo e camminare accanto a Van Gogh tramite gli altri quadri che ha dipinto.

La mostra include anche un’area creativa, dove adulti e bambini potranno dipingere e vedere le loro opere mostrate sul grande schermo.

Van Gogh multimedia e la stanza segreta sarà presentato presso la Chiesa di San Potito di Napoli, i biglietti sono acquistabili a partire dal 17 novembre.

Per ulteriori informazioni e acquisto del biglietto, cliccare sul link: https://feverup.com/m/114504?utm_source=landing&utm_medium=landing_vangoghexperience_alb&utm_campaign=114504_alb&cp_landing=cta_header

Federica Vollono