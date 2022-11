La pallacanestro è molto popolare tra gli scommettitori, soprattutto grazie alle quote elevate e alle numerose opzioni di scommessa. Se siete nuovi al basket e volete imparare a guadagnare, siete nel posto giusto.

Nella pallacanestro, entrambe le squadre cercano di segnare la palla nel canestro. Di solito vengono assegnati due punti per ogni tiro.

Chi segna dall’esterno del cerchio ottiene tre punti, mentre un tiro libero vale un punto. La squadra con il maggior numero di punti alla fine della partita è dichiarata vincitrice.

Una partita di pallacanestro dura solitamente 40 minuti (o 48 se si tratta di NBA), con interruzione del tempo durante le pause. Il tempo di gioco è diviso in quattro quarti e due tempi.

La cautela è necessaria anche quando si sceglie su cosa scommettere. Una partita di basket viene automaticamente prolungata dopo i tempi regolamentari in caso di pareggio.

Alcuni bookmaker offrono la pallacanestro come mercato a 3 vie, incluso il pareggio. Tuttavia, altri fornitori rinunciano a queste opzioni di scommessa e offrono le partite solo nella versione a 2, compresi gli eventuali tempi supplementari, eliminando ovviamente la possibilità di un pareggio in queste scommesse sportive sul basket.

Suggerimenti per le scommesse sul basket che vi aiuteranno ad avere successo

Senza una strategia, è impossibile ottenere profitti duraturi negli sport, e il basket non fa eccezione.

Chiunque osservi le quote dei favoriti, tipicamente scarse nei campionati europei, si troverà subito a pensare alla strategia dell’outsider.

In realtà, l’idea di scommettere sugli sfavoriti non è affatto male. Le squadre più forti perdono contro quelle più deboli quasi ogni giorno.

L’ideale sarebbe contrastare le quote delle scommesse sulla pallacanestro tra 1,15 e 1,25. In questo sport, è stato dimostrato più volte che le offerte indicano un favorito, ma non c’è da aspettarsi un festival del tiro. È importante in questo caso che in genere si piazzino soprattutto i suggerimenti in solitaria.

Una strategia ad handicap è un’alternativa. Anche i relativi consigli per le scommesse sulla pallacanestro dovrebbero essere contrapposti.

Non date sempre per scontato che i favoriti vinceranno con un margine enorme. Se le squadre hanno già ottenuto i risultati necessari, molto spesso gli allenatori cambiano la formazione iniziale e danno una possibilità ai giocatori di riserva. Di conseguenza, gli outsider potrebbero essere in grado di ridurre il divario.

Quali tipi di scommesse sportive sul basket esistono?

La pallacanestro offre molti mercati di scommesse interessanti, tutti con caratteristiche particolari, il che significa che dovrete adattare la vostra strategia di conseguenza per le singole scommesse sulla pallacanestro.

Solo in questo modo è possibile ottenere profitti decenti. Di seguito sono riportati alcuni consigli su cosa tenere d’occhio.

Scommesse su vincita, pareggio e sconfitta

La vincita-disfatta è uno dei mercati di scommessa più popolari nella maggior parte degli sport, non solo nella pallacanestro. Tuttavia, con questo tipo di scommesse si può essere molto più rischiosi rispetto al calcio, ad esempio.

In particolare, sono critiche le scommesse sui favoriti che hanno perso un numero relativamente elevato di partite poco prima della fine a causa della dinamica del gioco.

Nel dettaglio, ciò è dovuto ovviamente alla diminuzione della forza di gioco, ma soprattutto al sistema a punti della pallacanestro, dove si possono ottenere 2 o 3 punti per canestro.

Scommesse Over/Under

Con questo suggerimento per le scommesse sulla pallacanestro si deve determinare correttamente se il totale sarà superiore o inferiore a un certo numero.

Per piazzare una scommessa con successo, tuttavia, è necessario studiare i bilanci delle squadre prima della partita. In particolare, le statistiche sulle squadre in casa e in trasferta devono essere interpretate correttamente.

Scommesse con handicap

In questo caso, alla squadra presumibilmente più debole viene assegnato un vantaggio teorico di punti. Questo rende le scommesse molto interessanti perché si può puntare sul successo di un outsider con maggiori possibilità grazie all’handicap.

Per inciso, l’allibratore determina quanti punti teorici di vantaggio possono essere concessi a una squadra di basket esterna.

Ad esempio, è possibile effettuare scommesse sportive con un margine di 2 punti. I punti variano a seconda della qualità della partita e di quanto tempo rimane da giocare. Se si sceglie il momento giusto, una scommessa con handicap può essere molto vantaggiosa.