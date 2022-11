Gli errori più frequenti di chi scommette con un Sportaza bonus

Gli errori nelle scommesse sportive vengono commessi da quasi tutti i principianti. I bookmaker lo sanno e offrono un Sportaza bonus di benvenuto per aiutare i principianti. Tuttavia, alcuni incoraggiano i principianti a commettere ogni sorta di errore. Analizziamo gli errori più comuni, che fanno perdere i giocatori inesperti.

Scommettere sulla propria squadra preferita

Gli scommettitori esperti sanno che è importante mantenere il sangue freddo quando si tratta di scommettere. Ecco perché scommettere sulla vittoria della propria squadra preferita è una proposta perdente in partenza. La mancanza di una valutazione obiettiva porta a non prendere in considerazione le statistiche. E anche se conoscete molto meglio la vostra squadra preferita, scommettere solo su di essa può uccidere il sentimento del gioco, scoraggiandovi da questo campo.

Scommettere per pareggiare i conti

“Ho perso 100 dollari e scommetto 200 dollari per pareggiare i conti”. Questo schema può sembrare ragionevole, ma in realtà porta a perdite ed errori significativi, anche se si utilizza un Sportaza bonus. Le perdite sono un elemento normale del gioco nel mondo delle scommesse, quindi non possono essere completamente escluse. Date per scontate le perdite, qualcosa di normale, e non puntate a recuperare i vostri soldi una volta che li avete persi.

Scommettere su tutto

È importante che i giocatori non si affidino tanto alle loro conoscenze quanto alle statistiche. I giocatori inesperti possono ricorrere a tattiche di scommessa su tutto pur di raccogliere più denaro. Anche se si vince occasionalmente utilizzando tali tattiche, non si otterrà un grande profitto, né le emozioni positive della vittoria.

Scommettere sotto l’effetto dell’alcol

Valutare molte variabili e analizzare quali risultati porterà la loro interazione. Se si è sotto l’effetto dell’alcol, si commetterà un errore, non si sarà in grado di valutare le capacità di ogni squadra in modo sobrio e di dedurre un possibile vincitore. In effetti, non dovreste provare a fare ciò che fate normalmente sotto l’effetto dell’alcol, che si tratti di guidare, lavorare o scommettere con un Sportaza bonus.

Ignoranza delle regole di un allibratore

Sebbene i bookmaker indichino sempre le regole sui loro siti web, poche persone vi prestano attenzione, cadendo in una trappola. Ad esempio, la scommessa prevedeva che la vostra squadra segnasse 3 gol, ma il denaro non arriva sul conto del cliente. L’errore consisteva nel fatto che la scommessa sportiva prevedeva che la squadra segnasse 3 gol nei tempi regolamentari e che si arrivasse ai tempi supplementari. Queste regole dovrebbero essere conosciute, per non incorrere in difficoltà quando si preleva il denaro o durante le scommesse.

Gestione impropria del proprio bankroll

Una buona gestione del denaro è la chiave del successo. Se avete 100 dollari, non dovete puntare tutti i vostri soldi su una sola scommessa. Prendete in considerazione la passabilità, utilizzando le statistiche a questo scopo. Dopodiché, investite il vostro denaro solo in questi giochi, che vi aiuteranno a moltiplicare le entrate.

Incapacità o riluttanza ad analizzare gli eventi nella linea del bookmaker

Le quote o i margini cambiano in base a diverse circostanze che devono essere prese in considerazione quando si sceglie la scommessa su cui il giocatore intende puntare. Assicuratevi di prestare attenzione alle linee del bookmaker, perché questo può portare a grandi vittorie e permettervi di ricevere un Sportaza bonus extra in caso di successo. La mancata analisi degli eventi può far sì che le scommesse non portino il profitto desiderato.

Inseguire le probabilità

A volte i giocatori vanno a caccia delle quote più redditizie. Tenete presente che nel calcolare le quote, i dipendenti dei centri scommesse utilizzano statistiche diverse. Inoltre, ricordate che le quote si dividono in tre tipi principali, come quelle europee, inglesi e americane. Cercare di “catturare” le quote più favorevoli può portare il giocatore a perdere denaro puntando su una scommessa rischiosa.