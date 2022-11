Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, della durata di cinque anni, nei confronti di tre tifosi torresi, di età compresa tra i 21 e 25 anni, che, al termine dell’incontro di calcio Turris-Latina, disputato lo scorso 6 novembre presso lo stadio “A. Liguori”, travisati e brandendo dei bastoni di legno, erano in attesa del passaggio del pullman dei tifosi ospiti.

Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco avevano bloccato i tre, trovandoli in possesso di quattro mazze della lunghezza di 33 cm di cui una ferrata, e li avevano arrestati per possesso di mazze in occasione di manifestazioni sportive.

Ancora due provvedimenti, di cinque e otto anni, sono stati emessi nei confronti di altri due tifosi, di 44 e 24 anni, che, in occasione dello stesso incontro di calcio, all’altezza dello svincolo autostradale “Ponticelli-Barra”, avevano lanciato delle pietre contro il pullman della tifoseria ospite ma gli operatori del IV Reparto Mobile, con il supporto degli agenti del Commissariato, erano riusciti a bloccarli ed arrestarli per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.